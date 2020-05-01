COVIDом единым. Как депутаты АКЗС спорили и принимали законы на дистанционной сессии

30 апреля 2020 Алтайское краевое Заксобрание провело особенную сессию. В первый раз в истории парламента она была дистанционной: депутатов собрали не в традиционном зале заседаний, а на 23 разных площадках в Барнауле и районах края. Почти все народные избранники надели маски (голубые, розовые, черные, у кого-то явно самодельные), а некоторые даже перчатки. Правда, правило дистанции в 1,5 марта нарушили – сидели рядом друг с другом. Все вопросы на этой сессии касались COVID. Из-за экономической ситуации на фоне эпидемии пришлось вносить поправки в бюджет, ввели новый налог, чтобы в том числе помогать микробизнесу, пострадавшему в период самоизоляции, временно приостановили курортный сбор, опять же из-за эпидемии. И даже отчеты о доходах чиновников и депутатов перенесли из-за коронавируса. Как это было, не выходя из дома (трансляция шла в YouTube) наблюдала корреспондент amic.ru Саша Черданцева.

Ужесточить самоизоляцию?

Открывая заседание, губернатор Виктор Томенко дистанционно (он и члены правительства вышли на связь из администрации) поблагодарил депутатов за поддержку врачей. В апреле многие народные избранники передавали в больницы средства защиты и дезинфекции, продукты питания и даже бытовую технику.

Ситуация сложная, власти делают все, чтобы край жил и развивался, подчеркнул глава региона. Он напомнил, что разрешил работу большому количеству предприятий. Однако "открыть" все компании пока нет возможности — слишком высока опасность заражения. Отметим, тема открытия предприятий — главная в этом месяце: власть опасается ухудшения эпидситуации, бизнес грозит банкротством, а люди боятся лишиться работы.

И если закрытые магазины одежды, это, по большому счету, проблема только предпринимателей, то закрытые медцентры и ограниченный прием в бюджетных больницах вызывают недовольство многих.

Вот и на сессии сразу ряд депутатов надавили на больное.

"Мы видим, как борются с коронавирусом. А сколько людей умирает от других болезней, не получая помощь вовремя?" — выступила глава фракции КПРФ в АКЗС Мария Прусакова. И предложила расширить перечней болезней, по которым пациенты смогут беспрепятственно получать медпомощь.

Коммунистку поддержал ее частый оппонент — спикер АКЗС Александр Романенко. Он рассказал, что получает множество обращений от людей, которым нужна сочная помощь врачей, но они не могут ее получить в связи с ограничениями. Пока будем лечить только зараженных коронавирусом, потеряем других больных, которым пока достаточно и плановой помощи, сказал Романенко. А вдруг уже завтра им потребуется экстренная?

Депутат Сергей Лямин уверен, что и частные медицинские компании, офтальмологи, стоматологи не заслуживают жестких ограничений. Напомним, Лямин — в числе предринимателей, которые 27 апреля обратились к Виктору Томенко с просьбой расширить список предприятий, которым можно работать. В список вошли общепит, салоны красоты, медцентры, магазины и другие компании. Через пару дней парикмахерским и магазинам работать разрешили, а в отношении частных клиник запрет остался.

"Люди посещают спортивные площадки, гуляют в парках. Служители закона, которые патрулируют улицы, — без средств индивидуальной защиты. Если все нарушают самоизоляцию, зачем закрывали фитнес-центры, они бы хотя бы заботились о санитарии. Кафе и рестораны не работают, зато пивные ларьки открыты и там постоянно очередь. Местные строительные магазины закрыты, а крупные функционируют в полном объеме, там много посетителей, не соблюдается дистанция, и сомнительно, что качественно проводят санитарную обработку", — возмутился бийский либерал-демократ Иван Дубинин.

Единоросс и врач Александр Лазарев тоже уверен, что учреждения здравоохранения работают в максимально возможном формате, и власти каждый день рассматривают варианты, как сделать помощь доступнее.

"Расслабляться нельзя. Смотрите, что произошло из-за одного заболевшего в Змеиногорске (вахтовик из Башкирии заразил около 150 работников местного рудника, город и районы закрыты на карантин — прим.авт.)", — сказал Лазарев.

Виктор Томенко всех выслушал, но никаких ответов не дал.

Бюджет не ждет, а вот с декларациями можно и не спешить

Чтобы Минфин региона мог оперативнее направлять средства на борьбу с коронавирусом, депутаты упростили процедуры согласования расходов бюджета.

"Министерство финансов...таким образом будет иметь возможность оперативно перераспределять денежные средства между муниципальными образованиями, органами власти", — пояснил министр финансов Алтайского края Данил Ситников.

По предварительным оценкам правительства, регион потеряет в течение года более 18 млрд рублей консолидированного дохода (краевая казна и все муниципальные бюджеты). Во время обсуждения бюджетных возможностей региона даже главная коммунистка парламента Прусакова в этот раз сменила амплуа оппозиционерки и поддержала действия властей в борьбе с коронавирусом.

"К сожалению, бюджет края не дает возможности оказывать серьезную финансовую поддержку", — признала она.

Но при этом посоветовала власти использовать дотационность казны и провал в одной и главных отраслей региона — туристической, и обращаться в Москву за помощью. Собственно, такое обращение Томенко уже сделал.

Коронавирус вмешался даже в декларационную кампанию. Вслед за федеральным законом, краевые депутаты продлили до 1 августа 2020 года срок представления данных о доходах за минувший год. Отсрочку дали государственным гражданским служащим, муниципальным служащим. Всем, кроме губернатора, членов правительства, министров Алтайского края и депутатов АКЗС. Они обязаны были отчитаться в срок — до 1 апреля.

"Большинство сведения уже предоставили. В том числе и муниципальные депутаты. Но есть отдельные лица, которые из-за закрытия офисов банков, налоговой инспекции, Росреестра просто физически не смогли получить определенные справки. Четыре района края сведения пока не подали", — пояснил глава правового комитета АКЗС Андрей Осипов.

Налог вводим. Сбор отменяем, но это не точно

Самое бурное обсуждение вызвал налог для самозанятых. На сессии было решено окончательно — его введут в регионе с 1 июля 2020 года. Хотя оппозиция долго протестовала.

По мнению Марии Прусаковой, новый налоговый режим только на словах чиновников будет стимулом для выхода из тени, на деле же власть просто пополняет список налогоплательщиков.

Вечный оппозиционер, справедливоросс Василий Железовский добавил: домашние кондитеры и перевозчики-нелегалы и так работают в тяжелых условиях и ничего не просят у государства. Ввести для них новый оброк — только ухудшить положение. Кстати, он — единственный кто выразил свое несогласие с таким форматом сессии и вообще не голосовал ни за один закон.

Его коллега по партии Александр Молотов выразил сомнение, что эта фискальная мера уместна именно сейчас, когда микро-бизнес и без того в очень сложной ситуации.

Сторонники налога уверены, что он ко времени и будет пользоваться спросом. Единоросс Юрий Матвейко заявил, что об этом просили сами бизнесмены. А либерал-демократ Андрей Секрета отметил: что решение, может, не идеальное, но не честно лишать алтайских самозанятых возможности легко и недорого легализоваться. В конце концов, переход добровольный: не хочешь — не плати.

О необходимости отложить уплату туристического сбора для санаториев и баз отдыха Белокурихи депутаты не спорили и проголосовали почти единогласно. Когда туристы вернуться в город-курорт, они будут как и раньше платить за сутки пребывания по 50 рублей. Впрочем, перечислить эти деньги в бюджет операторы сбора обязаны только в январе 2020 года.

Но проголосовав за отсрочку уплаты, некоторые снова предложили отказаться от сбора или хотя бы его пересмотр.

"Вот есть визовые страны, а есть безвизовые. И вроде визу получить не сложно, а все равно едешь в безвизовую страну. Так и тут", – сказал глава фракции ЛДПР Владимир Семенов, имея ввиду, что Белокуриха без этого сбора будет более привлекательной для туристов.

Следующая сессии АКЗС состоится 28 мая. Депутаты очень рассчитывают, что она пройдет уже в традиционном формате. Тем более, что через месяц им предстоит принять отчет главы региона, который тоже пришлось отложить с середины апреля из-за коронавируса. Но скорее всего, и новые законопроекты будут снова так или иначе о COVID-19. Коронавирус еще не раз аукнется в стенах парламента.