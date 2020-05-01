Резервный день итогового сочинения для 11-классников передвинули из-за нерабочих дней

Резервную дату итогового сочинения для одиннадцатиклассников перенесли с 6 на 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края со ссылкой на Рособрнадзор.

Сроки сдвинулись из-за объявления президентом Владимиром Путиным 6, 7 и 8 мая нерабочими. В случае если эпидемиологическая обстановка в регионе ухудшится, надзорный орган определит другую дату для проведения сочинения.

Минобрнауки Алтайского края напомнил, что итоговое сочинение является для выпускников 11-го класса допуском к ЕГЭ. На данный момент не сдали его менее одного процента учащихся региона, они готовятся к повторному написанию в конце мая.

Ранее amic.ru сообщил, что из-за пандемии COVID-19 экзамены для заканчивающих 9 и 11 класс начнутся позже: с 8 июня по 11 июля 2020 года.