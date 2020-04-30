Красную звезду установили в центре Барнаула

Красную звезду установили рядом с нулевым километром в Барнауле к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пишет пресс-служба городской администрации.

Как отмечается, металлическая конструкция в виде красной звезды олицетворяет героизм и мужество советского народа. Высота композиции составляет 4,3 метра, а ее длина – 6,8 метра. В темное время суток звезда будет подсвечиваться.

Ранее amic.ru сообщал, что в Барнауле 9 мая во дворах многоэтажек проведут праздничные мини-концерты с 11 до 13 часов. Жильцы смогут послушать песни, находясь на балконе и не нарушая режима самоизоляции. В акции примут участие музыканты из Барнаула.