Минздрав: персонал рубцовского госпиталя обеспечен защитными средствами

Медицинский персонал Рубцовского госпиталя, где сейчас лечат инфицированных коронавирусом, обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. По его словам, в настоящий момент в госпитале 51 медицинский работник оказывают помощь пациентам. В зависимости от количества больных число медицинских сотрудников, работающих в госпитале, тоже будет расти. При этом министр подчеркнул, что в больнице для защиты врачей и других медицинских работников имеется 250 многоразовых защитных комбинезонов и около 650 одноразовых.

А костюмов хватит?

Как рассказала главная медицинская сестра больницы Татьяна Царева, в настоящий момент в сутки госпиталю необходимо около 70 костюмов. "Я абсолютно уверена, что имеющегося у нас запаса хватит на все праздники и даже больше. Средства защиты привозят ежедневно. Вчера привозили 500 одноразовых костюмов и 300 халатов, сегодня вновь машина ушла в Барнаул", — рассказывает она.

Дмитрий Попов сообщил, что сегодня в Алтайском крае имеется более 11 тысяч защитных комплектов для медицинских работников.

"Но необходимо понимать, что поступление средств индивидуальной защиты в лечебные учреждения происходит ежедневно, — отметил глава минздрава, — И здесь мы задействуем все источники: пошив на предприятиях края, приобретение за счет федеральных и краевых средств, передача от коммерческих организаций. Таким образом, в данный момент ежесуточно поступает не менее 2000 комплектов. Например, вчера в край поступили 6300 костюмов, которые будут распределены между госпиталями по их потребностям".

Попов уверил, что имеющихся средств вполне достаточно, чтобы перекрывать суточные потребности медорганизаций. А наращивание запасов такими темпами позволит перекрыть и двухнедельные потребности.

Где лечат COVID в Рубцовске?

Больница № 3 в Рубцовске, где ранее располагался роддом, к приему пациентов с подтвержденным коронавирусом была подготовлена в короткие сроки. Сейчас здесь развернут госпиталь для пациентов на 116 коек.

Как пояснили в минздраве, роддом оказался наиболее подходящим для лечения больных с коронавирсуной инфекцией. Это отдельно стоящее здание, к которому ведут несколько подъездных путей для скорой помощи. Практически в каждой палате имеется кислородная подводка.

Сам роддом временно переехал в горбольницу № 1, где есть родильное отделение.

Первый случай заражения опасной инфекцией в Рубцовске был подтвержден 15 апреля. Больного увезли в Барнаул. А первые пациенты в рубцовском госпитале появились 24 апреля. Сейчас персонал учреждения круглосуточно оказывает им медицинскую помощь.

Справка: Всего в Алтайском крае на 30 апреля подтверждены 382 случая заражения коронавирусом. Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки выявили 34 новых заболевших. Впервые диагноз COVID-19 подтвержден в Славгороде (два человека) и в Тальменском районе (по одному в Тальменке, Ларичихе и Наумово).



Таким образом, на сегодняшний день случаи заражения коронавирусом в Алтайском крае распределились так:

Змеиногорский район – 159 заболевших;

Барнаул –102;

Бийск – 35;

Поспелихинский район (с. Поспелиха и с. Николаевка) – 19;

Павловский район (Павловск, Шахи, Комсомольский, Новые Зори) – 9;

Рубцовск – 7;

Горняк, Камень-на-Оби и Новичихинский район (с. 10 лет Октября и с. Новичиха) – по 6;

Рубцовский район (с. Веселоярск, с. Новониколаевка) – 5;

Немецкий национальный (Гальбштадт, с. Кусак) и Первомайский районы (Логовское, Первомайское, Березовка) – по 4;

Тальменский (Тальменка, Ларичиха и Наумово) и Крутихинский (Крутиха) районы – по 3;

Славгород и Советский район (Советское) – по 2;

Яровое, Заринск, Новоалтайск, Троицкий (Троицкое), Целинный (с. Верх-Марушка), Родинский (п. Мирный), Михайловский (Михайловское), Романовский (Сидоровка), Егорьевский (с. Первомайское) и Кулундинский (с. Кулунда) районы – по 1.



Также напомним, что с 1 мая на границах Алтайского края вводят пропускной режим. На границах региона уже оборудовали пропускные посты. Въезжающим в регион гражданам придется 14 дней провести на карантине. Отметим, аналогичные ограничительные меры введены во всех сибирских регионах.