"Хорошее название". Владимир Путин пообщался с волонтером из алтайского села Киска

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 апреля, провел онлайн-встречу с волонтерами, которые участвуют в работе по борьбе с эпидемией коронавируса в стране.
Одной из собеседниц российского лидера стала жительница села Киска, которое находится в Чойском районе Республики Алтай. Российского лидера удивило название населенного пункта, и он отметил, что название у села хорошее и приятное.
Отметим, что в ходе встречи Владимир Путин пообщался с представителями НКО и бизнеса, а также теми, кто занимается социально ориентированными делами и проявляет себя в борьбе с эпидемией. Среди главных тем встречи стали проблемы, с которыми сталкиваются добровольцы, а также способы поддержки их движения со стороны государства.
Комментарии
Это он не видел еще у нас названий типа Стародр0ченово и новодр0ченово, или потеряевка, да много у нас интересного еще, Киска это цветочки. Если бы царь изучал страну - не удивлялся бы ) )
Это он не видел еще у нас названий типа Стародр0ченово и новодр0ченово,
Все татары, кроме я..
Помню киску он на школьной доске рисовал...
ну знаю как вам а мне киска очень нравится)
и я тут в кои то веки согласен с ввп
НовоПеруново, Бешенцево.
А вот тут посмореть... "200 самых странных и смешных названий городов и деревень России". Тупица, Сучкино, Бухалово, Лохово, Хреново... и мноооого ещё... А Киска - это прелесть!
А в Омской областти есть Бабеж, Большие бичи, Большие мурлы, Волчанка, Загваздино, Лежанка, Пришиб. В Самарской - село Кошки (это побратим города Мышкина Ярославской области).
Под Благовещенкой есть Глядень, там на указателе на трассе местные вместо буквы Г букву Б подрисовывали.
На Алтае есть деревня Вавилон и Краснодар
а у нас есть куета!
А как вам Мохнатушка?!!!!
А как вам Мохнатушка?!!!!
Мадам, 21 век на дворе. Брейте
Мохнатушка — посёлок в Алтайском крае России. Входит в городской округ город Барнаул. Административно подчинён Центральной сельской администрации Центрального района города Барнаула. Расположен в 10 км к юго-западу от Барнаула в Центральном районе города в Барнаульском ленточном бору. На юго-западе граничит с посёлком Черницк.
Гостю 07:38 Ну понятно... Мохнатушку побрить, Черницк отбелить. 21 век.
Елбанку ))) к забыл
Киска она такая Кислуха если честно.....
Какое мерзкое слово - волонтеры? Почему не использовать привычное - добровольцы? Чтобы подчеркнуть, кто хозяева?
1.05.2020 07:31
Мадам
Мадамка, кто к вашему лохматому сейфу подрывался? ))
поразительная тупость.