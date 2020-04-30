"Хорошее название". Владимир Путин пообщался с волонтёром из алтайского села Киска

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 апреля, провел онлайн-встречу с волонтерами, которые участвуют в работе по борьбе с эпидемией коронавируса в стране.
Одной из собеседниц российского лидера стала жительница села Киска, которое находится в Чойском районе Республики Алтай. Российского лидера удивило название населенного пункта и он отметил, что название у села хорошее и приятное.
Отметим, что в ходе встречи Владимир Путин пообщался с представителями НКО и бизнеса, а также теми, кто занимается социально-ориентированными делами и проявляет себя в борьбе с эпидемией. Среди главных тем встречи стали проблемы, с которыми сталкиваются добровольцы, а также способы поддержки их движения со стороны государства.
Комментарии
Это он не видел еще у нас названий типа Стародр0ченово и новодр0ченово, или потеряевка, да много у нас интересного еще, Киска это цветочки. Если бы царь изучал страну - не удивлялся бы ) )
Это он не видел еще у нас названий типа Стародр0ченово и новодр0ченово,
Все татары, кроме я..
Помню киску он на школьной доске рисовал...