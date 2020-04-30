"Хорошее название". Владимир Путин пообщался с волонтёром из алтайского села Киска

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 апреля, провел онлайн-встречу с волонтерами, которые участвуют в работе по борьбе с эпидемией коронавируса в стране.

Одной из собеседниц российского лидера стала жительница села Киска, которое находится в Чойском районе Республики Алтай. Российского лидера удивило название населенного пункта и он отметил, что название у села хорошее и приятное.

Отметим, что в ходе встречи Владимир Путин пообщался с представителями НКО и бизнеса, а также теми, кто занимается социально-ориентированными делами и проявляет себя в борьбе с эпидемией. Среди главных тем встречи стали проблемы, с которыми сталкиваются добровольцы, а также способы поддержки их движения со стороны государства.