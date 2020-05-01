Не жарко и не холодно. О погоде в Алтайском крае в Праздник Весны и Труда

Не жаркий, но и не прохладный день ожидается в пятницу, 1 мая, в Алтайском крае, информирует региональный Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем составит от +17°С до +22°С. В предгорных районах края возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, его скорость – 8-13 м/с, порывы могут достигать 20 м/с.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +20°С. Преимущественно без осадков. Сохранится сильный ветер с усилениями до 18 м/с.

Напомним, в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Так, 1 и 2 мая в регионе сохранится высокая пожароопасность четвертого класса горимости, местами – чрезвычайная опасность пятого класса горимости.