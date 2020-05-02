Один новый случай заболевания COVID-19 выявили в Республике Алтай

Еще один новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Горном Алтае, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. В общей сложности в регионе заболело уже 36 человек.

"Коронавирус подтвердился у жителя Шебалинского района, который ранее вернулся из другого региона, где работал вахтовым методом и находился на самоизоляции. Заболевание выявлено в результате профилактического исследования и протекает бессимптомно", – сообщили в оперштабе.

Напомним, 30 апреля коронавирус диагностировали у двух жителей региона: у жительницы села Майма, вернувшейся ранее из другого региона и соблюдавшей самоизоляцию, и у жительницы села Онгудай, контактировавшей с выявленной ранее заболевшей. Кроме того, тогда же оперштаб сообщил и о первом выздоровевшем пациенте.

Также 30 апреля губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин записал обращение к населению. Он объявил о продлении режима самоизоляции и увольнении главы района, в котором первым выявили больного коронавирусом.