Один новый случай заболевания COVID-19 выявили в Республике Алтай

Еще один новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Горном Алтае, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. В общей сложности в регионе заболело уже 36 человек.
"Коронавирус подтвердился у жителя Шебалинского района, который ранее вернулся из другого региона, где работал вахтовым методом и находился на самоизоляции. Заболевание выявлено в результате профилактического исследования и протекает бессимптомно", – сообщили в оперштабе.
Напомним, 30 апреля коронавирус диагностировали у двух жителей региона: у жительницы села Майма, вернувшейся ранее из другого региона и соблюдавшей самоизоляцию, и у жительницы села Онгудай, контактировавшей с выявленной ранее заболевшей. Кроме того, тогда же оперштаб сообщил и о первом выздоровевшем пациенте.
Также 30 апреля губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин записал обращение к населению. Он объявил о продлении режима самоизоляции и увольнении главы района, в котором первым выявили больного коронавирусом.
Комментарии
Я могу понять москалей, для них Алтайский край это Горный Алтай
Но когда местные писатели путают
Уже достали нам новостями про слседнею республику
У края куча других граничащих субъектов
Или редактор алтырбас?
2.05.2020 10:04
- гость -
Я могу понять москалей, для них Алтайский край это Горный Алтай
Но когда местные писатели путают
Уже достали нам новостями про слседнею республику
У края куча других граничащих субъектов
Или редактор алтырбас?
Что вы привязались к редакторам?
Молодцы ребята ! Хорошо работают.Я постоянно все новости на амике узнаю и очень довольна. Следите о том , что пишите.
2.05.2020 11:00
мама
Вы мама за сыночком получше приглядывайте
Ошибочка вышла, у меня 3 дочки.
"Следите о том , что пишите."
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Родной язык надо знать, мамаша. Или он вам не родной?
"Ошибочка вышла, у меня 3 дочки."
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Плодите безграмотность?
2.05.2020 11:47
- гость -
Тут то точно пригляд не помешает
2.05.2020 11:53
- гость -
Корректор на общественных началах или просто любитель писать оскорбления?