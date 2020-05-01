В Барнауле водитель перевернулся на иномарке и скрылся с места ДТП

Автомобиль марки Nissan перевернулся в краевой столице, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

ДТП произошло в ночь на 1 мая в районе перекрестка улиц Попова и Эмилии Алексеевой. Водитель с места происшествия скрылся.

На фотографии видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. О пострадавших ничего неизвестно.

Ранее amic.ru опубликовал запись с видеорегистратора, на которой запечатлели момент жесткого ДТП с опрокидыванием на одной из барнаульских улиц.