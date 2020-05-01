Из алтайских больниц выписали 56 пациентов, вылечившихся от COVID-19

В Алтайском крае растет число людей, переболевших коронавирусом. Как уточнили в региональном оперативном штабе, за сутки из больниц выписали еще 12 человек.

Таким образом, в регионе от коронавирусной инфекции вылечили 56 человек. Их выписали после двойного тестирования на COVID-19.

Результаты анализов показали, что вируса у них больше нет.

Напомним, число заболевших в Алтайском крае достигло 382 человек. Из них один скончался.