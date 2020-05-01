Из алтайских больниц выписали 56 пациентов, вылечившихся от COVID-19

В Алтайском крае растет число людей, переболевших коронавирусом. Как уточнили в региональном оперативном штабе, за сутки из больниц выписали еще 12 человек.
Таким образом, в регионе от коронавирусной инфекции вылечили 56 человек. Их выписали после двойного тестирования на COVID-19.
Результаты анализов показали, что вируса у них больше нет.
Напомним, число заболевших в Алтайском крае достигло 382 человек. Из них один скончался.
Комментарии
"Результаты анализов показали, что вируса у них больше нет." а может и небыло?
Ни вируса ни людей?
Вроде как легкие у переболевших даже бессимптомно повреждены и востановлению не подлежат
Да Че-то много виртуальных людей столько попало в больницу столько выписалось то-ли было то-ли нет. Может тут хоть один обречённый появится расскажет как это болеть из первых уст.
1.05.2020 10:40
- гость -
вы бы школу не прогуливали, чтоб в страшилки верить.
Срасибо за хорошую новость!
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в четверг, что заражение премьер-министра РФ Михаила Мишустина коронавирусом является сигналом о необходимости отложить популистские разговоры о преодолении проблем, связанных с распространением инфекции.
"Ничего хорошего в этом абсолютно нет. Но это просто сигнал всем нам: давайте мы отложим разговоры какие-то популистские, что у нас все замечательно, что мы тут уже все прошли проблемы и давайте все тут погуляем походим. Но чем это закончится? Боюсь, что ничем хорошим", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Собянин отметил, что Мишустин постоянно тестировался на наличие коронавируса и старался избегать лишних контактов. "Тем не менее, видите, какой факт мы имеем", - добавил мэр.
Неделю была необычная тяжесть в груди.
Раньше спокойно на минуту задерживал дыхание, в те дни с трудом 30-40 секунд выдерживал. Ни кашля, ни больного горла, ни температуры. Х.з что было. Но дышать было временами тяжело. Вроде ушло.
Пил по-немногу на всякий случай аспирин, ацетилцистеин, ремантадин, аскорбиновую кислоту
А сколько заразилось почему не пишут? Команду дали или еще не согласовали сколько можно
Если есть легкое покашливание без других симптомов, бесполезно обращаться с просьбой протестировать?
Платно можно тестироваться. Только не выгодно
Если лекарства от вируса нет, чем они вылечились?!....... Судя по словам учёных от медицины, эта няшка пожирает всё, что встречает на пути, в том числе, иммунитет.
Несите ваши денежки в аптеку.
1 умерший на 56 выздоровевших. А в мире 1 умерший на 4 выздоровевших. Пока у нас значительно лучше лечат
Хорошая новость. А вот 40 новых зараженных, плохая новость