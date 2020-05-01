Свыше 700 алтайских полицейских дежурят в майские праздники

Из-за режима самоизоляции в населенных пунктах Алтайского края отменили массовые праздничные мероприятия, но полицейские все равно работают в режиме усиления, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Для обеспечения охраны порядка по поручению руководителя ведомства генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна на усиленное дежурство направлены свыше 700 сотрудников полиции.
Главная их задача – обеспечить соблюдение режима самоизоляции жителями региона. Кроме того, полицейские примут участие в совместных рейдах с МЧС, чтобы пресечь разведение костров и поездки на пикники.
"Посещение лесных массивов и парков в Алтайском крае так же запрещено, – уточнили в ГУ МВД России по Алтайскому краю. – На случай осложнения противопожарной обстановки создана специальная резервная группа из числа сотрудников органов внутренних дел, которая готова оказать помощь и содействие сотрудникам МЧС".
Напомним, что обо всех правонарушениях можно сообщать по телефону доверия 128. Звонки принимаются круглосуточно.
Комментарии
"Они контролируют соблюдение режима самоизоляции", так бы и говорили, что занимаются они не работой, а показухой. Как можно контролировать то, что не прописано законом? Раз это не прописано законом, то требования полицейских так же будут незаконные!
Ахтунг Ахтунг !!!
Кто будет слушать власть, тот будет кушать булка с маслом
Кто не будет подчиняться, будет капут...
Мы самоизолировались на даче. Банька, шашлычок....
За "полицая" можно присесть, найти несложно.
1.05.2020 12:29
- гость -
Основания на присесть? Только не бла-бла-бла, а конкретно с юридической точки! вы из чиновников которые наплевали на законы в угоду удовлетворения своих амбиций?
И где они дежурят? В чебуречной? Детские площадки крыпные красноармейский исакова малые парки почему все открыто и ниодного сотрудника. Центр города площадка детская у гуливера народу детей тьма, исакова - любое место хоть даже напротив администрации дети люди и ниодного сотрудника.