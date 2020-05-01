Свыше 700 алтайских полицейских дежурят в майские праздники

Из-за режима самоизоляции в населенных пунктах Алтайского края отменили массовые праздничные мероприятия, но полицейские все равно работают в режиме усиления, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Для обеспечения охраны порядка по поручению руководителя ведомства генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна на усиленное дежурство направлены свыше 700 сотрудников полиции.

Главная их задача – обеспечить соблюдение режима самоизоляции жителями региона. Кроме того, полицейские примут участие в совместных рейдах с МЧС, чтобы пресечь разведение костров и поездки на пикники.

"Посещение лесных массивов и парков в Алтайском крае так же запрещено, – уточнили в ГУ МВД России по Алтайскому краю. – На случай осложнения противопожарной обстановки создана специальная резервная группа из числа сотрудников органов внутренних дел, которая готова оказать помощь и содействие сотрудникам МЧС".

Напомним, что обо всех правонарушениях можно сообщать по телефону доверия 128. Звонки принимаются круглосуточно.