Великий капитан: алтайской легенде футбола Алексею Смертину исполнилось 45 лет

Экс-капитан сборной России по футболу, воспитанник барнаульского "Динамо" Алексей Смертин 1 мая отмечает свое 45-летие.

Именно в составе местного "Динамо" Смертин делал первые шаги в футболе. В 2007 году ему было присвоено звание "Почётный гражданин города Барнаул".. Значительную часть карьеры игрока Алексей Смертин провёл в английской Премьер-лиге. В 2003 году его за 3,45 млн фунтов приобрёл лондонский "Челси", за который Смертин сыграл 16 матчей. Помимо "Челси", он выступал в Англии за "Портсмут", "Чарльтон" и "Фулхэм".

В последние годы Алексей Смертин занимается общественными делами в РФС, а также занимается бегом. В Барнауле есть спортивный парк, названный в его честь.

1 мая в свой день рождения Смертин станет ключевой фигурой на телеканале "Матч.ТВ". Он станет специальным гостем программы "Открытый показ", которую ведет на спортивном телеканале другой известный российский футболист, экс-капитан сборной Андрей Аршавин. Вместе они вспомнят, как играли за сборную страны и за разные клубы в Англии. Алексей Смертин подробно расскажет о своей карьере и самых глупых поступках. Большое внимание в программе будет уделяется тренерам футболистов — Юрию Семину, Жозе Моуринью, Арсену Венгеру, Павлу Яковенко и многим другим.

Редакция amic.ru поздравляет нашего земляка с замечательной датой и предлагает почитать большое с ним интервью, которое выходило накануне домашнего для России чемпионата мира 2018-го года.