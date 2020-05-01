Лидер алтайских эсеров Александр Терентьев поздравил жителей края с Первомаем

Депутат Государственной Думы, лидер алтайских эсеров Александр Терентьев поздравил всех жителей края с Первомаем. По его мнению, сейчас, как никогда, важен и ценен человеческий труд.

"В этом году мы встречаем Первомай в особых условиях. Пандемия, охватившая мир, наглядно нам показала насколько важен и ценен труд человека. Но, к сожалению, и подняла ряд болевых точек, на которые неоднократно указывала "Справедливая Россия". Это и низкий уровень доходов населения, и безработица, и нарушения трудовых прав работников, и теневые схемы, и пробелы в трудовом законодательстве. Мы будем продолжать поднимать эти вопросы и искать пути их решения", — сообщил Терентьев.

Он добавил, что 1 мая важно поздравить всех работающих людей и пожелать скорейшего возвращения в привычный рабочий ритм.

"Крепкого здоровья, сил и терпения, благополучия вашим семьям", — добавил эсер.

О том, как начали праздновать праздник 1 мая — читайте в нашем большом материале.