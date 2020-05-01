Томенко и Романенко поздравили край с 1 мая и напомнили о вкладе Алтая в Победу

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер АЗКС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с 1 мая. Соответствующий текст появился на сайте правительства региона.

"Первомай популярен и любим в нашей стране. Он наполнен энергией расцветающей природы и созидательной деятельности человека. История Отечества знает немало выдающихся примеров трудовых подвигов нашего народа. Накануне 75-летия Великой Победы мы вспоминаем о миллионах тружеников тыла в цехах, на полях и в шахтах, обеспечивавших фронт и жизнедеятельность страны. Благодаря самоотверженности наших ветеранов после войны было восстановлено народное хозяйство, вновь отстроены города и села. Значительный вклад в возрождение индустриальной мощи страны, создание новых отраслей производства внесли и наши земляки", – говорится в тексте поздравления.

По мнению Томенко и Романенко, в крае исторически сложилось особое отношение к человеку труда.

"Мы гордимся успехами наших предприятий, поощряем производственные династии, наставничество и ежегодно чествуем лучших в своем деле. Эти традиции обязательно будем поддерживать и продолжать. Выражаем искреннюю признательность всем, кто своим трудом способствует приумножению благосостояния Алтайского края! Желаем вам здоровья, мира, добра и благополучия!" – добавили они.