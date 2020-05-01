Известные российские футболисты Александр Кокорин (ФК "Сочи") и Александр Соболев (ФК "Спартак") примут участие в специальном благотворительном шоу-матче по Counter-strike. Все средства, собранные до и во время трансляции, будут переданы врачам Алтайского края, борющимся с коронавирусом. Организатором турнира выступил комментатор канала "Матч.ТВ", наш земляк Михаил Меламед. В рамках своего проекта "Меламедия" он уже привозил на Алтай звезд спорта, комментаторов.
Против команды футболистов Соболева, Кокорина, Алана Чочиева и их друзей будет играть против топовых барнаульских игроков в counter-strike. Матч пройдет 7 мая в 21.00 на платформе twitch.tv/cyberplace22.
Все, кто хочет поддержать футболистов, могут отправлять средства по следующим контактам:
Реквизиты (для физических лиц): карта 4817 7601 5566 1709 (Максим Владимирович Е.)
Реквизиты (для юридических лиц):
Фонд содействия развитию Барнаула,
ИНН 2223624704, КПП 222301001,
р/с 40703810500000959401 в "СИБСОЦБАНК" ООО г. Барнаул, к/с 30101810800000000745, БИК 040173745, назначение платежа "Добровольное пожертвование".
Комментарии
Футболисты Кокорин и Соболев намерены помочь врачам Алтая, борющимся с COVID-19
Почему Соболев, а не Мамаев, они что, поругались?
это кто?
Молодцы парни, респект и уважуха вам!