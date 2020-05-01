В Новоалтайске строят трехэтажную школу за 490 млн рублей

Весной текущего года в рамках нацпроекта "Образование" стартовало строительство школы на 550 мест в Новоалтайске, сообщает пресс-служба Минстроя Алтайского края.

Суммарная стоимость работ составит почти 490 млн рублей. Финансирование осуществляется из краевого и федерального бюджета.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен завершить объект в 2022 году. Сейчас строители выполняют вертикальную планировку и устройство свайного поля.

Здание будет трехэтажным. Помимо кабинетов для занятий, на первом этаже оборудуют гардеробы для младших и старших классов, мастерскую кройки и шитья, кабинеты логопеда и психолога, столовую, два спортзала с раздевалками и душевыми, слесарную и столярную мастерские.

На втором этаже к стандартным помещениям для проведения уроков добавят библиотеку с читальным залом, актовый зал с артистической, костюмерной, складом декораций и музыкальных инструментов.

На третьем этаже разместят учебные кабинеты и лаборантские, в том числе кабинеты масляной живописи и мультимедийный.

Здание оборудуют лифтом и двумя подъемными платформами для маломобильных граждан.