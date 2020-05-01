В Новоалтайске строят трехэтажную школу за 490 млн рублей

Весной текущего года в рамках нацпроекта "Образование" стартовало строительство школы на 550 мест в Новоалтайске, сообщает пресс-служба Минстроя Алтайского края.
Суммарная стоимость работ составит почти 490 млн рублей. Финансирование осуществляется из краевого и федерального бюджета.
Согласно условиям контракта, подрядчик должен завершить строительство в 2022 году. Сейчас строители выполняют вертикальную планировку и устройство свайного поля.
Здание будет трехэтажным. Помимо кабинетов для занятий на первом этаже оборудуют гардеробы для младших и старших классов, мастерская кройки и шитья, кабинеты логопеда и психолога, столовая, два спорзала с раздевальными и душевыми, слесарная и столярная мастерские.
На втором этаже к стандартным помещениям для проведения уроков добавят библиотеку с читальным залом, актовый зал с артистической, костюмерной, складом декораций и музыкальных инструментов.
На третьем этаже разместят учебные кабинеты и лаборантские, в том числе кабинеты масляной живописи и мультимедийный.
Здание оборудуют лифтом и двумя подъемными платформами для маломобильных граждан.
Комментарии
То есть фейки о том что независимо от ситуации с короной, школы в сентябре откроются именно "онлайн" и о программе перехода образования на "онлай обучение" к 2025 году - всё-таки фейки?