1515 человек, в том числе 19 иностранцев, находятся на изоляции в Алтайском крае из-за угрозы заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
За последние сутки врачи взяли на контроль 124 человека. Медицинское наблюдение из-за риска COVID-19 по прошествии двух недель сняли с 7838 жителей, из них с 203 – за последние сутки.
Всего с начала года на коронавирусную инфекцию в регионе обследовали 29409 человек.
Как ранее писал amic.ru, 41 новый случай инфицирования в регионе подтвердили за прошедшие сутки. Число заразившихся составило 423 человека.
Комментарии
Еще 124 человека взяли под наблюдение в Алтайском крае из-за COVID-19
Это можно делать бесконечно
Это можно делать бесконечно
А можно как в Китае. Тут кому, как нравится
Лучше как в Беларусии. Там такого маразма нет, и народ живет без паники и всей этой ереси
Согласен , Лукашенко все верно сказал, нельзя в панику ударяться и все остальное прохлопать.