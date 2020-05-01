Еще 124 человека взяли под наблюдение в Алтайском крае из-за COVID-19

1515 человек, в том числе 19 иностранцев, находятся в изоляции в Алтайском крае из-за угрозы заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

За последние сутки врачи взяли контроль состояние здоровья 124 человек. Медицинское наблюдение из-за риска COVID-19 по прошествии двух недель сняли с 7838 жителей, из них с 203 – за последние сутки.

Всего с начала года на коронавирусную инфекцию в регионе обследовали 29409 человек.

Как ранее писал amic.ru, 41 новый случай инфицирования в регионе подтвердили прошедшие сутки. Число заразившихся составило 423 человека.