"Спасибо за все". Автомобиль исписали ругательствами в Барнауле

Неизвестный злоумышленник исписал краской автомобиль Land Rover Discovery в столице Алтайского края.

Инцидент произошел на улице 80-й Гвардейской Дивизии рядом с несколькими торговыми точками. Фотографии опубликовали в сообществе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

Часть места заняли ругательства. Были и другие высказывания: "Скажи всем правду, раз такой святой" и "Спасибо за все".

Большинство комментаторов не одобрили такой поступок. Если импульсивного "художника" поймают, ему может грозить уголовная ответственность за порчу чужого имущества.