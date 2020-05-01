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Блокпост как на войне: репортаж с границы Алтая, где приезжающих встречает Росгвардия

, ИА "Амител"
Вячеслав Мельников съездил на границу края и Новосибирской области и убедился, что попасть в наш регион непросто

На границе Алтайского края с 30 апреля начали работать 11 пропускных пунктов. Любой, кто приезжает в регион, обязан заполнить бумаги с указанием персональных данных и после этого отравиться на двухнедельный карантин. Корреспондент amic.ru Вячеслав Мельников побывал на границе Алтайского края и Новосибирской области и лично убедился, что останавливают действительно каждую машину. Однако гостям края совершенно не нравятся такие жесткие меры. 

Пропускной пункт установлен рядом со стелой прямо на границе с Новосибирской областью. Дежурят на посту несколько сотрудников ДПС и Роспотребнадзора. За безопасностью следят представители Росгвардии с автоматами. Картина напоминает сцены из фильмов о войне.

Останавливают действительно все автобусы и машины. Однако поток автомобилей небольшой и пробка на посту не образовывается. В среднем на пункте за полчаса проверяют 30-40 автомобилей.

Транзитный транспорт после проверки документов пропускают сразу, а вот у прибывающих граждан именно на Алтай сначала измеряют температуру. В случае подозрения на недомогание человека должны отправить в районную больницу Тальменского района. Однако пока за утро 1 мая не было ни одного человека с температурой.

Также люди на посту заполняют специальные бумаги, где указывают персональные данные, цель приезда и согласие уйти на двухнедельную самоизоляцию. Многие недовольны такой кардинальной мерой, называя ее популистской. Так, женщина из Новосибирска, которая приехала за ребенком в Барнаул, рассказала корреспонденту, что не намерена уходить на самоизоляцию. Уже завтра она собирается вернуться домой. Тем более что сейчас проезд в Новосибирск действует без пропускной системы.

Как пояснили amic.ru специалисты Роспотребнадзора в Алтайском крае, высока вероятность, что уже завтра будут проверять и тех, кто выезжает за пределы края в Новосибирскую область. Что будет с людьми, которые уезжают туда, не дождавшись окончания двухнедельного карантина, пока неизвестно.

Более подробно о том, как работают пропускные пункты и что вас там ждет – читайте в нашем большом материале.   

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Комментарии

1.05.2020 14:36
Пионер

Вирус уже везде есть. Закрывать надо было с месячишку-два назад.

1.05.2020 14:47
petuh_s_dokuchaevo_instagram

хорошие учения провели. через месяц все забудут. потом скажут "вирус наш бюджет съел, но вы держитесь там"

1.05.2020 14:53
- гость -

Зачем с автоматами?Зачем из крайности в крайность?
Простое тестирование населения(продавцов,фармацевтов и т.д ) принесло бы гораздо больше результатов!!!

1.05.2020 14:53
381

Не производит впечатления. Могли хотя бы палатку штабную развернуть, дорогу перегородить в шахматном порядке, народу побольше

1.05.2020 14:59
гость

маразм крепчал как мороз , а бюджет таял как снег

1.05.2020 15:10
Майк

Соревнование губеров началось

1.05.2020 15:14
- гость -

Позорище!!!
С автоматами против безоружного населения

1.05.2020 15:29
Валерия

То есть транспорт не дезинфицируют?!

1.05.2020 15:32
Ghost

Если температура, то расстреляют сразу?

1.05.2020 15:34
- гость -

в рф все с приставкой "бесие" ковидобесие не исключение

1.05.2020 15:57
- гость -

КСП , вышки поставить

1.05.2020 16:05
Денис

Все нормально и адекватно надо было раньше но чтоштеперь. Но я поддерживаю

1.05.2020 16:19
Patriot

1.05.2020 15:14
- гость -

Ты представь, с чем бы они против оружного населения вышли бы (если бы как в штатах было бы разрешено ношение огнестрельного оружия для самозащиты)?))))

1.05.2020 16:21
Patriot

1.05.2020 15:14
- гость -

Ты представь на чем они бы выехали против оружного населения (если бы у нас как в штатах можно было бы легально носить огнестрел)???)))

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