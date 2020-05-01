Число заражений коронавирусом в России обновило рекорд

За минувшие сутки в России зафиксировали 7933 новых случая заражения коронавирусом, сообщил 1 мая федеральный оперативный штаб. Это самое большое значение с момента начала пандемии. Умерли 96 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19.
3561 новый инфицированный зарегистрирован в Москве, 797 – в Подмосковье. Более 100 случаев заболевания за сутки подтвердили в Санкт-Петербурге (349), Свердловской (232) и Нижегородской (179) областях, Дагестане (164) и Калужской области (121).
В Сибири в числе лидеров Новосибирская область (55), Красноярский край (48), Алтайский край (41) и Иркутская область (18).
Всего в России 114431 заболевший, половина из них – в Москве (57300), 13220 человек уже вылечились, 1169 – умерли.
Комментарии
Спасибо губернатору!!! Мы наконец-то в лидерах!!!
Догоним и перегоним Америку?
1.05.2020 15:01
- гость -
Догоним и перегоним Америку?
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Нет. Америку нам не перегнать. Но на втором месте будем.
Вот как надо: https://aif.ru/health/coronavirus/ey_prishyol_hanoy
А мы всё с полумерами второй месяц телимся!
1.05.2020 15:08
Мимопроходящий
Так там отсталый заплеванный коммунизм, а у нас продвинутый капитализм. Там маски бесплатно, у нас в 43,333 раза дороже, чем год назад (лично год назад в аптеке на Советской брал маски по 1,5 рубля)
Кто-то собирается снимать ограничения после праздников..... Погорячились, сказав это!
Тут походу одни бюджетники комментируют которым делать нечего дома и зп из бюджета идет и так в виде подарка всю жизнь, а сейчас совсем просто так. С чего людям сидеть дома? На какие деньги? Есть в мск прослойка людей кто может, а тут и так нищета сплошная африканская, не поработал месяц уже жрать нечего.
1.05.2020 14:59
- гость -
А губер то при чем, тут уж спасибо обнуленному что спрятался в бункере и страну бросил на произвол.
Доживи сначала.
1.05.2020 15:37
Гость
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Если думаешь, что всем бюджетникам так легко и хорошо - то почему сам не станешь бюджетником?