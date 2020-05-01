Вернулся с командировки: майор части ЗАТО Сибирский мог заразиться COVID-19

Первым заразившимся коронавирусом в ЗАТО Сибирский в Алтайском крае мог стать майор из военной части, который вернулся из командировки. Об этом пишет портал "Толк" со ссылкой на источники в воинской части. Однако командование отрицает эти сведения, и уверяет, что заболевших нет.

По данным издания, коронавирусную инфекцию предположительно выявили у майора, который накануне вернулся из командировки, и военнослужащего, проходящего сверхсрочную службу. На службу они якобы приезжали из Барнаула. Заболевшие сейчас могут находиться на карантине на ракетно-технической базе. Также, предположительно, на карантин закрыли тех, с кем они контактировали. Однако заместитель командира дивизии по военно-политической работе полковник Алексей Клюбин официально заявил изданию, что в войсковой части № 52929 заболевших коронавирусом нет.

При этом оперативный штаб Алтайского края утром 1 мая сообщил, что впервые в ЗАТО Сибирский выявлены два человека, у которых подтвержден диагноз коронавирус.

В ЗАТО Сибирский принимаются рекомендованные Роспотребнадзором меры по предотвращению распространения инфекции. Подъезды обрабатывают хлором, массовые мероприятия не проходят, школьники переведены на дистанционное обучение.

Всего в регионе, согласно последней статистике, общее число заболевших увеличилось до 423.