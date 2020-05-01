Названа ожидаемая дата открытия детских лагерей в Алтайском крае

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко назвал предполагаемую дату открытия детских оздоровительных лагерей (ДОЛ) в регионе, сообщает газета "Аргументы и Факты".
По его словам, власти планируют, что ДОЛ начнут функционировать 15 июня. Это касается и пришкольных площадок для отдыха детей.
"В муниципалитетах, где ситуация более-менее стабильная, мы начнем работу. Все меры, связанные с дезинфекцией, социальной дистанцией и количеством людей, будут предприняты. Уже девять тысяч родителей забронировали путевки, многие потратили средства, – уточнил Костенко. – Если вы оплатили путевку, но ребенок не поедет, вы можете вернуть средства, либо ребенка могут зачислить на второй, третий или четвертый сезон".
Согласно плану, в регионе начнут работу почти 900 лагерей, в том числе и пришкольные. В этом году их на 10 больше, чем в прошлом. Сумма выделенных на эти цели средств увеличилась на 10%.
Как ранее писал amic.ru, для борьбы с коронавирусом российские власти решили остановить работу детских лагерей, домов отдыха, пансионатов и санаториев. Согласно постановлению, ограничение будет действовать до 1 июня.
Оно распространяется на все российские курорты, от местного до федерального уровня, в том числе и на гостиничные комплексы. Останавливаться в них можно лишь на время служебных поездок.
Комментарии
Я не понял, в школу нельзя, а в лагерь можно? Или тоже дистанционно?
А что, неужели есть желающие отправить ребенка в лагерь в этом году???
Мы путевку вернули. Не время ..
каждый министр старается выслужиться перед губернатором, идут на все, а люди - лишь материал расходный
Маразм крепчает!Какие лагеря, какой ДОЛ?Бред!
Ага, в универах все дистанционно до июля, а тут откроют.
1.05.2020 17:42
- гость -
А что, неужели есть желающие отправить ребенка в лагерь в этом году???
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В школу нельзя, но ведь во двор выгоняют детей погулять с кучей таких же. Что таким родителям помешает их и в лагерь сдать? Лишние дети...
Капец. Значит на улицах вылавливают детей, как нарушителей самоизоляции. Хотя тут они на улице, не в замкнутом пространстве, А в лагеря пожалуйста. Маразм однако...