Названа ожидаемая дата открытия детских лагерей в Алтайском крае

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко назвал предполагаемую дату открытия детских оздоровительных лагерей (ДОЛ) в регионе, сообщает газета "Аргументы и Факты".

По его словам, власти планируют, что ДОЛ начнут функционировать 15 июня. Это касается и пришкольных площадок для отдыха детей.

"В муниципалитетах, где ситуация более-менее стабильная, мы начнем работу. Все меры, связанные с дезинфекцией, социальной дистанцией и количеством людей, будут предприняты. Уже девять тысяч родителей забронировали путевки, многие потратили средства, – уточнил Костенко. – Если вы оплатили путевку, но ребенок не поедет, вы можете вернуть средства, либо ребенка могут зачислить на второй, третий или четвертый сезон".

Согласно плану, в регионе начнут работу почти 900 лагерей, в том числе и пришкольные. В этом году их на 10 больше, чем в прошлом. Сумма выделенных на эти цели средств увеличилась на 10%.

Как ранее писал amic.ru, для борьбы с коронавирусом российские власти решили остановить работу детских лагерей, домов отдыха, пансионатов и санаториев. Согласно постановлению, ограничение будет действовать до 1 июня.

Оно распространяется на все российские курорты, от местного до федерального уровня, в том числе и на гостиничные комплексы. Останавливаться в них можно лишь на время служебных поездок.