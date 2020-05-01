Денис Проценко о COVID-19: "Тяжелых случаев меньше не становится"

Число тяжелых случаев среди заразившихся COVID-19 не уменьшается, заявил в интервью РИА "Новости" Денис Проценко, главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40 ДЗМ" в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией.

"Опасность не миновала. Рост заболеваемости сохраняется, тяжелых случаев меньше не становится, болезнь прогрессирует, – заявил Проценко. – Молодые стали болеть больше, поэтому для них еще опаснее собираться большими группами – все эти шашлыки, компании, массовые гулянья".

Он призвал население России прислушаться к советам специалистов и не устраивать никаких групповых мероприятий в честь майских праздников.

Как уже писал amic.ru, двумя неделями ранее Проценко вылечился от коронавируса. По его словам, результаты последних двух тестов на COVID-19 оказались отрицательными.

О том, что у него диагностировали коронавирус, врач рассказал 31 марта. Тогда он заявил, что чувствует себя хорошо, изолировался в собственном кабинете и намерен продолжить работать дистанционно.