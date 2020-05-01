Нас не загонят: лучшие фото монстрации в Сибири, которая прошла в интернете

Регионы Сибири 1 мая отмечают Праздник Весны и Труда. Из-за эпидемии коронавируса многие мероприятия прошли в виртуальном пространстве. Например, знаменитая монстрация – шествие с абсурдными лозунгами, впервые прошедшее в Новосибирске в 2004. Участники акции в этом году публикуют в соцсетях фотографии с плакатами с хештегом #монстрация2020.
Как объясняют организаторы, их главная цель – самовыражение. На шествии они выступают с концептуальными и часто абсурдными плакатами, многие приходят в ярких костюмах. В этом году акцию назвали облачной монстрацией, принять в ней участие мог любой желающий.
Собрали для вас лучшие посты с необычного мероприятия.
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Комментарии
Д.билы. Историю не читают, не учат, уже стали быдлом, в которое и пытается нынешнее правительство превратить народ.
Идиоты. Другого слова нет.