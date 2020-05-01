Новый микрорайон с высотками появится в частном секторе Барнаула

Фото: "Алтайский портал недвижимости"
Новый микрорайон с высотными жилыми домами создадут в Барнауле, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
15 новых домов, четыре бизнес-центра и два гаражных комплекса планируют построить в границах улиц Папанинцев, Челюскинцев, Партизанской и переулка Ядринцева. Сейчас здесь застроены отдельные кварталы или точечные объекты.
Планировку территории утвердили в мэрии. Она включает в себя сразу несколько жилых домов высотой более 20 этажей.
Так, в планах значатся три 24-этажных здания. Два разместятся по адресу ул. Песчаная, 171, третий – в районе перекрестка улицы Чкалова и переулка Революционного. Кроме того, 22-этажный односекционный дом построят по адресу ул. Песчаная, 180.
"Если весь проект удастся реализовать, то в микрорайоне появится свыше 250 тыс. кв. м современного жилья, в котором смогут поселиться более 10 тыс. человек, — констатирует издание. — Количество машиномест превысит 1 800, при том, что число квартир составит 5 000".
Предусмотрена и социальная инфраструктура. В нее включили три детских сада на 650 мест, два корпуса школы на 2,2 тысячи учеников, поликлиника на 300 посетителей, центр детского творчества, спорткомплекс, а также расположенные на территории школы стадион, хоккейная коробка и баскетбольная площадка.
Комментарии
Кто еще из чиновников в срочном порядке оставит свой пост? Сделаем ставки, господа, или может в этот раз все проплачено вполне и претензий не будет???
Сколько еще в том квадрате самовозгораний будет!!!!!
поликлиника на 300 посетителей,
Это на 10 000 человек)))))
поликлиника на 300 посетителей,
Это на 10 000 человек)))
Пусть сначала всю социальную инфраструктуру построят и только потом эти скворечники . А вот про дороги в проекте нет ни слова ! А там уже сейчас транспортный коллапс и без часа пик .
Ну так что ,дороги и парковки будут и где это на плане отражено ? Или опять на сады , школы , дороги , парковки денег нет ?