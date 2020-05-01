Новый микрорайон с высотками появится в частном секторе Барнаула

Фото: "Алтайский портал недвижимости"

Новый микрорайон с высотными жилыми домами создадут в Барнауле, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

15 новых домов, четыре бизнес-центра и два гаражных комплекса планируют построить в границах улиц Папанинцев, Челюскинцев, Партизанской и переулка Ядринцева. Сейчас здесь застроены отдельные кварталы или точечные объекты.

Планировку территории утвердили в мэрии. Она включает в себя сразу несколько жилых домов высотой более 20 этажей.

Так, в планах значатся три 24-этажных здания. Два разместятся по адресу ул. Песчаная, 171, третий – в районе перекрестка улицы Чкалова и переулка Революционного. Кроме того, 22-этажный односекционный дом построят по адресу ул. Песчаная, 180.

"Если весь проект удастся реализовать, то в микрорайоне появится свыше 250 тыс. кв. м современного жилья, в котором смогут поселиться более 10 тыс. человек, — констатирует издание. — Количество машиномест превысит 1 800, при том, что число квартир составит 5 000".

Предусмотрена и социальная инфраструктура. В нее включили три детских сада на 650 мест, два корпуса школы на 2,2 тысячи учеников, поликлиника на 300 посетителей, центр детского творчества, спорткомплекс, а также расположенные на территории школы стадион, хоккейная коробка и баскетбольная площадка.