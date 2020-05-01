Сотрудник СИЗО в Бийске заразился коронавирусом

Сотрудник СИЗО-2 в Бийске заразился новой коронавирусной инфекцией. Сейчас мужчина изолирован, а у коллег и находящихся в стенах изолятора людей были взяты анализы на коронавирус. Все они оказались отрицательными.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю, после того как у сотрудника СИЗО нашли коронавирус, помещения учреждения дезинфицировали. У контактировавших с заболевшим дважды взяли анализы, они показали отрицательный результат.

В ведомстве пояснили, что сейчас проводится ежедневный мониторинг состояния здоровья сотрудников УИС, а также лиц, содержащихся в колониях и следственных изоляторах Алтайского края. Им измеряют температуру. Помещения колоний и изоляторов обрабатывают дезинфицирующими средствами. Все, кто приходят в колонию, обязаны носить маски. Категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела.

По данным на 1 марта, в Алтайском крае выявлен 41 случай заболевания COVID-19. 19 из них в Барнауле. Всего за время эпидемии диагноз был подтвержден у 423 человек.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСИН и заключенные в России все чаще стали заражаться коронавирусом. Заболевание подтвердили у 271 сотрудника ФСИН и 40 обвиняемых и заключенных, тяжелых случаев нет.

Как рассказали в ведомстве, в ряде регионов в учреждениях ФСИН введен режим особых условий: приостановлены передача посылок, вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия, а также личные свидания. Адвокаты и следователи смогут общаться с ними через стеклянные перегородки и при использовании средств индивидуальной защиты.

В территориальных органах, где введен режим особых условий, прием ограничен одним следственным изолятором, чтобы уменьшить контакты вновь поступающих граждан. Они пробудут на карантине 21 день.