Сотрудник СИЗО в Бийске заразился коронавирусом

Сотрудник СИЗО-2 в Бийске заразился новой коронавирусной инфекцией. Сейчас мужчина изолирован, а у коллег и находящихся в стенах изолятора людей были взяты анализы на коронавирус. Все они оказались отрицательными.
Как сообщили amic.ru в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю, после того как у сотрудника СИЗО нашли коронавирус, помещения учреждения дезинфицировали. У контактировавших с заболевшим дважды взяли анализы, они показали отрицательный результат.
В ведомстве пояснили, что сейчас проводится ежедневный мониторинг состояния здоровья сотрудников УИС, а также лиц, содержащихся в колониях и следственных изоляторах Алтайского края. Им измеряют температуру. Помещения колоний и изоляторов обрабатывают дезинфицирующими средствами. Все, кто приходят в колонию, обязаны носить маски. Категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела.
По данным на 1 марта, в Алтайском крае выявлен 41 случай заболевания COVID-19. 19 из них в Барнауле. Всего за время эпидемии диагноз был подтвержден у 423 человек.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСИН и заключенные в России все чаще стали заражаться коронавирусом. Заболевание подтвердили у 271 сотрудника ФСИН и 40 обвиняемых и заключенных, тяжелых случаев нет.
Как рассказали в ведомстве, в ряде регионов в учреждениях ФСИН введен режим особых условий: приостановлены передача посылок, вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия, а также личные свидания. Адвокаты и следователи смогут общаться с ними через стеклянные перегородки и при использовании средств индивидуальной защиты.
В территориальных органах, где введен режим особых условий, прием ограничен одним следственным изолятором, чтобы уменьшить контакты вновь поступающих граждан. Они пробудут на карантине 21 день.
Комментарии
соседств индивидуальной защиты
Ну СОСЕДСТВА индивидуальной защиты это круто!!!))))