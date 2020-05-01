Нетрезвых водителей будут выявлять в Барнауле

Профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель" состоится в Барнауле 2 мая, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции. Его проведут сотрудники ГИБДД.

Автоинспекторы будут использовать метод сплошных проверок, то есть останавливать в определенном месте все автомобили и оценивать состояние водителей на предмет алкогольного опьянения. Полицейские будут дежурить рядом с самыми аварийно опасными местами Барнаула.

Напомним, за нетрезвую езду водителям грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение полагается уже уголовная ответственность.