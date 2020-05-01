Магнитная буря обрушится на Землю в начале мая

Магнитная буря накроет Землю в начале мая. Ее пик придется на 5 число, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца. Мощность магнитных волн составит около четырех баллов.
По словам специалистов, больше они оказывают влияние на людей, страдающих сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями. Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний, упадок сил.
Магнитные бури способны влиять не только на самочувствие человека, но и на работу приборов. Мощные бури вызывают разрушение энергетических систем, ухудшение связи, сбои систем навигации, приводят к авиа- и автокатастрофам.
По данным ученых, на второй день после вспышек на Солнце резко возрастает количество ДТП на дорогах. И в эти дни в несколько раз увеличивается количество самоубийств.
Комментарии
В том и дело: сверху буря магнитная,клещи инцефалитные,сбоку коронавирус,в воздухе пахнет грозой.Надо сконцентрироваться в мозгу на одном месте.На том что нам всем скоро придёт или пушной зверок или жевать ирис кис-кис.Чтоб там ни было,российская армия не дремлет.
Тучи над городом встали,в воздухе пахнет грозой...
Судя по симптомам "Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна..." - не сплю уже третью ночь, магнитная буря пришла к нам раньше чем нам обещают)))
С какого места начал судить,ответьте мне ,гниды госдепосвкие.
С какого места начал судить,ответьте мне ,гниды госдепосвкие.
А вот с того, где ты сейчас ползаешь, мр.зь капиталистическая