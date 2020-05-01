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Два Алтая вошли в пятерку лидеров Сибири по заболеваемости COVID-19

, ИА "Амител"
Возглавила антирейтинг Хакасия

Фото: пресс-служба Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом

Алтайский край оказался в середине рейтинга регионов Сибири по доле людей, заразившихся коронавирусом. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Тройку лидеров по данным на 1 мая составили Хакасия, Красноярский край и Новосибирская область. Они имеют 47,8, 24,8 и 18,9 заразившихся местных жителя на 100 тысяч человек населения, соответственно.

Немного от них отстали Алтайский край (17,9), Республика Алтай (14,2) и Тува (12,2). Меньше всего доля заболевших в Томской (9), Омской (5,4) и Иркутской (5,1) областях.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.05.2020 20:02
Patriot

Ну вот интересно, как они высчитывают десятые доли заболевших, это как - если например на 100 тысяч населения болеют 17,9 человек - это значит 17 конкретно болеют а у одного болеет все, кроме, например, левой руки? Достали уже со своей статистикой. Нафига она нужна??? Факты говорите.

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