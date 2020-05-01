Глава Роспотребнадзора назвала условия послаблений в режиме самоизоляции

Руководитель Роспотребнадзора в интервью ТАСС назвала условия введения послаблений профилактических мер против коронавируса в России.
По ее словам, существуют несколько основных критериев, по которым можно будет делать выводы о том, стоит ли постепенно ослаблять режим самоизоляции.
В их числе она назвала темпы прироста, наличие свободных коек в медучреждениях, а также "наличие возможностей и количество проводимых тестов".
"Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции", — уточнила Попова.
Ранее amic.ru писал, что ученые и специалисты Роспотребнадзора склоняются к варианту продления всех ограничительных мер до 12 мая. Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочие дни в стране до 11 мая включительно.
Комментарии
Даже смешно такое слушать. Во дворах полно детей, отдыхающих компаний и т.д. Руководитель Роспотребнадзора в окно давно не смотрела? Что она и кому собирается разрешать?
А принимались какие-то меры?
Количество выявленных зараженных растет, а они про послабления!!!! Бред. Или там полн.е идио.ы или конкретно хотят сокращения населения РФ
В их числе она назвала темпы прироста, наличие свободных коек в медучреждениях, а также "наличие возможностей и количество проводимых тестов".
Она что курила????