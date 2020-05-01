Глава Роспотребнадзора назвала условия послаблений в режиме самоизоляции

Руководитель Роспотребнадзора в интервью ТАСС назвала условия введения послаблений профилактических мер против коронавируса в России.

По ее словам, существуют несколько основных критериев, по которым можно будет делать выводы о том, стоит ли постепенно ослаблять режим самоизоляции.

В их числе она назвала темпы прироста, наличие свободных коек в медучреждениях, а также "наличие возможностей и количество проводимых тестов".

"Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции", — уточнила Попова.

Ранее amic.ru писал, что ученые и специалисты Роспотребнадзора склоняются к варианту продления всех ограничительных мер до 12 мая. Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочие дни в стране до 11 мая включительно.