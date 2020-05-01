Первоапрельская шутка обернулась уголовным делом против бийчанина

Житель Бийска 1 апреля 2020 года в шутку сообщил о бомбе в одном из жилых домов, но его слова восприняли серьезно и оцепили территорию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, действия мужчины расценили как "заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве из хулиганских побуждений". Против него возбудили уголовное дело.

Прокурор проверил законность такого решения и пришел к выводу, что оно полностью законно. Полицейские продолжают собирать доказательства вины бийчанина. Расследование находится на контроле городской прокуратуры.

Подозреваемому грозит штраф до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы до 3 лет или принудительные работы на тот же срок.