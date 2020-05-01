Пойманный с трупом жены житель Рубцовска покончил с собой

Расследуя сообщения о безвестном исчезновении жительницы Рубцовска, правоохранители заподозрили в убийстве ее мужа и объявили план перехват, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

29 апреля автомобиль подозреваемого заметили полицейские. Он проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. Поняв, что уйти от погони не удастся, водитель нанес себе несколько ранений, которые оказались смертельными.

В транспортном средстве обнаружили тело его супруги со следами насильственной смерти.

По факту ее гибели следственные органы расследуют уголовное дело по статье "убийство". Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.