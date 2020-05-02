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Чемпионка Европы составила топ-10 самых красивых девушек-боксеров

, ИА "Амител"
В него вошли представительницы России и Казахстана
Светлана Солуянова / Фото: instagram.com/soluyan51

Светлана Солуянова / Фото: instagram.com/soluyan51

Чемпионка Европы и двукратная чемпионка России по боксу Светлана Солуянова составила топ-10 самых красивых девушек-боксеров.

"Очень давно хотела разместить у себя на странице и показать девушек боксеров с огромными профессиональными успехами и самой красивой внешностью. По моему личному мнению, их на самом деле в разы больше и все не поместятся", – написала в своем аккаунте в Instagram спортсменка.

Она тактично не стала расставлять своих коллег по местам, приведя единый список и радующие взор фотографии.

В список попали Анастасия Артамонова (21 год, чемпионка Европы), Алуа Балкибекова (23 года, чемпионка Казахстана), Людмила Воронцова (21 год, чемпионка Европы), Фатима Дудиева (26 лет, чемпионка мира), Виктория Кулешова (28 лет, чемпионка России), Екатерина Пальцева (23 года, чемпионка мира и Европы), Оксана Селищева (24 года, чемпионка мира и Европы), Орнелла Хетеева (21 год, бронзовый призер Чемпионата Европы), Зарина Цолоева (26 лет, чемпионка Казахстана) и Ярослава Якушина (26 лет, серебряный призер Чемпионата Европы).

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

2.05.2020 09:04
- гость -

Тётки боксёрки, футболистки, хоккеистки. .. появляются у папашек которые хотели родить мальчика, а получилось, то что получилось

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