Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 451

В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Среди заболевших 13 человек из Барнаула, четверо из Бийска, по двое из Рубцовского, Змеиногорского, Третьяковского районов. По одному случаю инфицирования выявили в Новоалтайске, Яровом, Славгороде, Немецком и Кулундинском районах.
Таким образом, в регионе в общей сложности заразился 451 человек. Среди них — 40 детей. Выздоровели 69 человек. Один скончался.
Как ранее писал amic.ru, из-за распространения инфекции губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о введении жесткого пропускного режима в Алтайском крае.
Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других территорий, потребуется пробыть две недели на карантине. Аналогичный режим уже действует в Кемеровской области.
Комментарии
чет поперло прям, а народ шарится и на базах отдыха втихушку
В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19
Чем дольше не будут приниматься меры, тем дольше это будет длится
Сегодня меньше, чем вчера. В крае некоторые ведомства и орнганизации начинпают поголовное тестирование своих сотрудников. Какими, интересно, будут результаты?