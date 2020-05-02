Молодой человек облегчился на крыше барнаульского кафе

Молодой барнаулец забрался на крышу двухэтажного кафе "Крендель" в районе новостроек и справил там нужду, пишут в сообществе "Инцидент Барнаул".
"Почему на кровлю здания есть открытый доступ и куда смотрят родители? Давайте не будем совсем уже деградировать!" – посетовала горожанка, которая стала свидетелем произошедшего.
Комментаторы под заметкой затеяли дискуссию. Некоторые отнеслись к проступку юноши абсолютно нейтрально, других же заинтересовал вопрос, почему рядом нет доступных туалетов.
Однако один из подписчиков отметил, что в 50 метрах от заведения, на крыше которого облегчился молодой человек, есть бесплатный туалет. Тем не менее некоторые горожане считают, что далеко не в каждый туалет пустят человека, если он ничего не закажет в заведении.
Комментарии
далеко не в каждый туалет пустят человека, если он ничего не закажет в заведении.
Туалетов на улицах нет. Но штрафы за то что приспичит и поссышь за углом-есть... Так почему нет штрафов за отсутствие туалетов???
Чтобы справить нужду проще на крышу залезть чем зайти за угол
Кстати, народу шастающего стало меньше, то ссать и срать стали повсеместно, забывая, что кто-то в этот момент смотрит в окно. А на это наплевать..
Когда эта фильмокрутка сериит в кустах чё себя не снимает?
Это обещанное послабление