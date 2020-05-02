Молодой человек облегчился на крыше барнаульского кафе

Молодой барнаулец забрался на крышу двухэтажного кафе "Крендель" в районе новостроек и справил там нужду, пишут в сообществе "Инцидент Барнаул".
"Почему на кровлю здания есть открытый доступ и куда смотрят родители? Давайте не будем совсем уже деградировать!" – посетовала горожанка, которая стала свидетелем произошедшего.
Комментаторы под заметкой затеяли дискуссию. Некоторые отнеслись к проступку юноши абсолютно нейтрально, других же заинтересовал вопрос, почему рядом нет доступных туалетов.
Однако один из подписчиков отметил, что в 50 метрах от заведения, на крыше которого облегчился молодой человек, есть бесплатный туалет. Тем не менее некоторые горожане считают, что далеко не в каждый туалет пустят человека, если он ничего не закажет в заведении.
Комментарии
далеко не в каждый туалет пустят человека, если он ничего не закажет в заведении.
Туалетов на улицах нет. Но штрафы за то что приспичит и поссышь за углом-есть... Так почему нет штрафов за отсутствие туалетов???
Чтобы справить нужду проще на крышу залезть чем зайти за угол
Кстати, народу шастающего стало меньше, то ссать и срать стали повсеместно, забывая, что кто-то в этот момент смотрит в окно. А на это наплевать..
Когда эта фильмокрутка сериит в кустах чё себя не снимает?
Это обещанное послабление
Просто раньше не замечали, а щас в окнах сплошные пОпараци ...
2.05.2020 10:47
krash,чего раньше не замечали?Это единичный случай.Упилось тело,и взбрендило в башку вскарабкаться на крышу,где и приспичило.Гадят у нас на земле,по кустам и за углами,но чтоб на крыше,да еще и на всеобщее обозрение,перед окнами многоэтажек,это клиника.Мальчонку надо в полуклинику сдать,для опытов.Явный клиент Кащенко.
10:59- гость - @взбрендило в башку вскарабкаться на крышу,.Мальчонку надо в полуклинику сдать,для опытов.Явный клиент Кащенко.@
Да ничего подобного, мальчонка всю жизнь провел на третьем этаже, где всегда опорожнялся, на других этажах теперь у него не получается. Вот был вынужден вскарабкаться, чтобы получилось...Понастроили многоэтажки, а представьте, что мальчонка жил бы на 20 этаже и где ему тогда приткнуться, на подъемный кран залезать?
Моя версия его действий мало отличается от вашей, но у меня получилось как-то без оскорблений
Лучше нет красоты, чем пос...ть с высоты!
Да не хорошо, но собаки везде ссут, срут и в огромном количестве и большими вонючими лужами, где возмущения? Да и фото поди собачники выложили.
На днях люди в оранжевых жилетках (2 мужчины и одна женщина) среди бела дня пристраивались рядом с большим мусорным корытом. Жители близлежащего дома могли лицезреть сверху из окна. Кричали: «Что делаете! Дети смотрят!» На что рабочие, продолжая процесс, отвечали: « Постройте туалет и тогда орите!»
"Крендель" на кренделе.