Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.

Как отмечается, Ким Чен Ын первого мая посетил церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхёнан-Намдо. Это было первое его появление на публике с 11 апреля.

"Во время исполнения приветственного марша уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын появился на церемонии и лично разрезал ленточку. Затем он с теплотой помахал рукой в ответ толпе и строителям, которые с энтузиазмом кричали ура", — пишет издание.

Напомним, после сообщений о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде зарубежных СМИ стали распространяться слухи о его тяжелом состоянии и даже смерти. Однако позже эту информацию официально опровергли.