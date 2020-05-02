В МЧС рассказали, сколько денег и гаджетов брать в больницу при коронавирусе

В случае госпитализации при заражении коронавирусной инфекцией в больницу стоит брать с собой гаджеты и минимум наличных денег. С такой рекомендацией выступили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России, их слова передает ТАСС.

"Непосредственно перед госпитализацией в лечебное заведение нужно положить денежные средства – минимум наличных средств, основная сумма лучше пусть будет на банковской карте", – отметили в экстренном ведомстве.

Чтобы быть на связи с близкими, эксперты посоветовали гражданам взять смартфон и зарядное устройство. Допускаются и другие устройства: ноутбук, планшет, электронная книга и так далее. Кроме того, не стоит забывать и о документах удостоверяющих личность.

Специалисты подчеркнули, что в условиях пандемии COVID-19 стоит быть готовым к внезапному ухудшению состояния здоровья. Для комфортного пребывания в лечебном заведении стоит заранее подготовить комплект необходимых вещей, который включает в себя документы, одежду, обувь, медикаменты, средства личной гигиены и посуду.