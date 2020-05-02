В МЧС рассказали, сколько денег и гаджетов брать в больницу при коронавирусе

В случае госпитализации при заражении коронавирусной инфекцией в больницу стоит брать с собой гаджеты и минимум наличных денег. С такой рекомендацией выступили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России, их слова передает ТАСС.
"Непосредственно перед госпитализацией в лечебное заведение нужно положить денежные средства – минимум наличных средств, основная сумма лучше пусть будет на банковской карте", – отметили в экстренном ведомстве.
Чтобы быть на связи с близкими, эксперты посоветовали гражданам взять смартфон и зарядное устройство. Допускаются и другие устройства: ноутбук, планшет, электронная книга и так далее. Кроме того, не стоит забывать и о документах удостоверяющих личность.
Специалисты подчеркнули, что в условиях пандемии COVID-19 стоит быть готовым к внезапному ухудшению состояния здоровья. Для комфортного пребывания в лечебном заведении стоит заранее подготовить комплект необходимых вещей, который включает в себя документы, одежду, обувь, медикаменты, средства личной гигиены и посуду.
Комментарии
" наличных должно быть немного"
Немного - понятие растяжимое.
Это смотря какой врач вам попадется.
Любопытно, зачем изолированному в больнице пациенту деньги?
Амител неточно цитирует. Люди могут не так понять. Между тем, МЧС рекомендует конкретно: " антисептик, средства от расстройства пищеварения, простуды, аллергии, обезболивающие...Соберите кружку и тарелку, желательно из небьющихся материалов, ложку, вилку, нож"
Про гроб забыли сказать!
Конечно, врачи прям спят и видят как бы нажиться на пациентах. По себе не стоит судить
2.05.2020 15:00
Гость
Про наших врачей не пишу, что спят и видят.
Это МЧС троллит. Вы не находите?
стоит быть готовым к внезапному ухудшению состояния здоровья
За этим все туда и едут.
Сегодня обошли Турцию с феноменальным результатом.
Жесть. В больницах даже посуды нет?!
Сижу обтекаю, слов нет(такое со мной редко бывает).
Никаких дорогостоящих гаджетов в больницу брать нельзя. Простенький кнопочник и все.
МЧС сначала сказало маски не носить, теперь денег в больницу взять, дальше наверное советы про похороны пойдут
2.05.2020 16:32
- гость -
Жесть. В больницах даже посуды нет?!
Сижу обтекаю, слов нет(такое со мной редко бывает).
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Лучше свою захватить, если не хотите через плохо промытую больничную посуду еще чем-нибудь заразиться.
Ага.. Еще туалетную бумагу и гречку...
Так вы сначала больницы откройте, а что туда с собой взять я сам разберусь.
Помимо вашей надуманной коронозаразы, в мире существуют тысячи других болезней. Но всех перевели в режим самолечения. Кто не смог угадать свой диагноз, обязан сдохнуть во славу пенсионной реформы.
Сколько медикам денег через страховую медицину перечислили, они должны свою посуду приносить больным и продукты свои раздавать.
Помимо вашей надуманной коронозаразы, в мире существуют тысячи других болезней.
Не говорите, не пломбу на зубы поставить, не постричься. тупицы у власти, только из корыта хле бать умеют.
для 3.05.2020 08:21
так не медикам перечисляем а ФОМС