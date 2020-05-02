Еще 13 пациентов вылечились от коронавируса в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки от коронавируса вылечилось рекордное число жителей – 13. В настоящее время в регионе полностью выздоровели 69 пациентов, сообщают в Telegram-канале "Ленина, 59".

По состоянию на 1 мая, общее число заболевших достигло 423. Отметим, что Алтайский край оказался в середине рейтинга регионов Сибири по доле людей, заразившихся COVID-19.

Напомним, 1 мая в Алтайском крае ужесточили режим для всех прибывающих. На въездах в край со стороны других субъектов страны установили 11 временных пропускных пунктов, где все прибывающие будут проходить паспортный контроль, там же им вручат уведомление о 14-дневной самоизоляции. На пунктах останавливают автомобили, автобусы.