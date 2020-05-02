Зверски убитая мужем жительница Рубцовска оказалась дочерью судьи

Жительница Рубцовска, которая погибла от рук собственного мужа, оказалась дочерью бывшего судьи. Ранее о пропаже женщины сообщила ее мать, пишет "Московский комсомолец".
По словам источника издания, операция по перехвату подозреваемого произошла недалеко от поселка Круглый. Уходя от полиции, мужчина наехал на шипы и на спущенных колесах попытался сбежать по полям, но не удалось. Когда его окружили, злоумышленник начал кидаться с ножом на полицейских.
В этот же момент стражи порядка увидели в его машине труп пропавшей женщины с ножевыми ранениями. При попытке задержания он попытался покончить с собой и в итоге скончался по дороге в больницу. Не исключено, что злоумышленник перед преступлением принял наркотики.
Знакомые 35-летней погибшей описывают ее 30-летнего мужа как странного и чрезмерно агрессивного человека, который нередко сам бывал зачинщиком конфликтов.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Комментарии
Животное...
Как-то всё туманно. Дочь судьи, 35 лет. Ему 30. Она из касты неприкасаемых, он неадекват...
Ничего туманного,Неадекват,угроза обществу,применение оружия на поражение.А что дочь судьи -это специально для туманных в мозгу написали.
2.05.2020 11:22
- гость -
А что вы хотели? "Девочкам" же нравятся "плохие мальчики". Думаю, все получили то, что хотели. Бойтесь своих желаний.
За проделки родителей отвечают дети
О, опять в комментах намеки на убогое «сама виновата», отвратительно
2.05.2020 12:02
Гость
нет,виноват журнал,,Мурзилка",номер 7,за 1969 год.
Судя по фотке - оба неадекваты. Дочь судьи в свои 35 лет чем занималась? Как на жизнь зарабатывала? почему к такому солидному возрасту о ней нечего сказать, кроме того, что она - дочь судьи? Вроде не подросток уже.
В 35 лет у женщины, как правило, есть ребенок
Знакомые 35-летней погибшей описывают ее 30-летнего мужа как странного и чрезмерно агрессивного человека, который нередко сам бывал зачинщиком конфликтов
И у него такой же голос на выборах, как у доктора наук
. Она из касты неприкасаемых, он неадекват...
Дочь бывшего судьи, как давно бывшего? 20 лет назад?
Комментаторы, читать вас противно. Не ищете подвох, там где его скорее всего и нету. Факт налицо. Представитель мужского пола, неадекват, убил свою жену (не важно из-за чего). Кидался на полицейских с ножом. Проблема в нём, больше ни в ком. Если бы она родилась крестьянкой и родила к 35 годам детей, с ней случилось бы тоже самое, если бы судьба её свела с этим же подонком.
Как было тепло, что нас с тобой вместе свело?
Девочка-пай рядом жиган и хулиган.
В нашей Твери нету таких даже среди шкур центровых.
Девочка-пай, ты не грусти, ты не скучай. (с)
***
Романтика! Чё на?!
Задерживали как нарушившего карантин и не надевшего медицинской маски? А в машине был труп?
Или заранее знали, что там труп и поджидали? (наехал на шипы).
2.05.2020 13:35
- гость -
Причем здесь судьба?
Самостоятельно выбранный спутник жизни. В 35 лет вполне зрелый человек, продолжала осознанно с ним жить.
Несдержанность и конфликтность все знакомые видели, т.е. убийство не в состоянии аффекта, а как закономерный итог деградации.
Не исключено, что злоумышленник перед преступлением принял наркотики.
Вряд ли он первый раз в жизни принял наркотики. Вряд ли она до 35 лет не знала, что он может принять наркотики. Может ей нравилось, что она живет с крутым парнем, принимающим наркотики, который любого зарежет, если что
Комментаторы, читать вас противно. Не ищете подвох, там где его скорее всего и нету.
Ну не читай, коль противно! А подвох весь в том, что дамочка, судя по всему, вела специфический образ жизни, иначе где бы ее угораздило подцепить этого неадеквата, как вы говорите? и то, что к 35 годочкам о ней нечего сказать, кроме "дочь судьи" - лишь подтверждает эти предположения. У нормальных женщин к этому возрасту уже профессия, должность какая-никакая имеется (тем более - дочь судьи, то есть семья-то не бедная и со связями), ну и ребенок, а то и два. И им некогда, да и незачем, шляться по злачным местам, где водятся такие неадекваты, и уж тем более нет никакой нужды связывать с ними жизнь.
Стоили друг друга,никого не жалко.
2.05.2020 13:58
- гость -
Вы видите то, что вам дали, представили в интернете. Откуда вы всё остальное знаете, что как и почему, если не были близко ни с кем знакомы? Может и есть у неё ребёнок, просто ни где про это не сказано. Не факт, что от этого. Может он не сразу таким стал, недавно. Детей тоже давно сделать пыталась, не получалось. У меня вот тоже несколько детей, ещё хочу, но уже 3 года не получается. Я не могу судить людей, не зная всю поднаготную. А вы сразу поймали куски информации и рассудили.
13.35
Произошло убийство женщины . СМИ выкапывают новые подробности и мусолит их, а комментаторы с мозгами насекомых с радостью бросаются на всякие эти подробности
Никаких особых подробностей в статье нет. Несколько сухих фактов. Только у комментатора с мозгом насекомого могло разыграться воображение
Все убийцы при задержании должны заканчивать самоубийством.
Богу нужны всякие, в разные времена - разные.
2.05.2020 14:55
- гость -
Все убийцы при задержании должны заканчивать самоубийством. - БРАВО!!!
Все убийцы при задержании должны заканчивать самоубийством
По такой логике все насильники при задержании должны быть изнасилованы. А все нанесшие тяжелые травмы при задержании должны быть изуродованы
А я бы вообще навального посадил. Мне Малышева нравится как женщина.