Зверски убитая мужем жительница Рубцовска оказалась дочерью судьи

Жительница Рубцовска, которая погибла от рук собственного мужа, оказалась дочерью бывшего судьи. Ранее о пропаже женщины сообщила ее мать, сообщает "Московский комсомолец".

По словам источника издания, операция по перехвату подозреваемого произошла недалеко от поселка Круглый. Уходя от полиции, мужчина наехал на шипы и на спущенных колесах попытался сбежать по полям, но не удалось. Когда его окружили, злоумышленник начал кидаться с ножом на полицейских.

В этот же момент стражи порядка увидели в его машине труп пропавшей женщины с ножевыми ранениями. При попытке задержания он попытался покончить с собой и в итоге скончался по дороге в больницу. Не исключено, что злоумышленник перед преступлением принял наркотики.

Знакомые 35-летней погибшей описывают ее 30-летнего мужа как странного и чрезмерно агрессивного человека, который нередко сам бывал зачинщиком конфликтов.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство".