Зверски убитая мужем жительница Рубцовска оказалась дочерью судьи

Жительница Рубцовска, которая погибла от рук собственного мужа, оказалась дочерью бывшего судьи. Ранее о пропаже женщины сообщила ее мать, сообщает "Московский комсомолец".
По словам источника издания, операция по перехвату подозреваемого произошла недалеко от поселка Круглый. Уходя от полиции, мужчина наехал на шипы и на спущенных колесах попытался сбежать по полям, но не удалось. Когда его окружили, злоумышленник начал кидаться с ножом на полицейских.
В этот же момент стражи порядка увидели в его машине труп пропавшей женщины с ножевыми ранениями. При попытке задержания он попытался покончить с собой и в итоге скончался по дороге в больницу. Не исключено, что злоумышленник перед преступлением принял наркотики.
Знакомые 35-летней погибшей описывают ее 30-летнего мужа как странного и чрезмерно агрессивного человека, который нередко сам бывал зачинщиком конфликтов.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Комментарии
Животное...
Как-то всё туманно. Дочь судьи, 35 лет. Ему 30. Она из касты неприкасаемых, он неадекват...
Ничего туманного,Неадекват,угроза обществу,применение оружия на поражение.А что дочь судьи -это специально для туманных в мозгу написали.
2.05.2020 11:22
- гость -
А что вы хотели? "Девочкам" же нравятся "плохие мальчики". Думаю, все получили то, что хотели. Бойтесь своих желаний.
За проделки родителей отвечают дети
О, опять в комментах намеки на убогое «сама виновата», отвратительно