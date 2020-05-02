Речной транспорт Барнаула работает по сокращенному графику

Пассажирскую навигацию на Оби открыли накануне, однако из шести теплоходов работают только два, которые курсируют по маршруту "Барнаул — Бобровка". Об этом сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на данные Барнаульского речного порта.

Как отмечается, в дальнейшем планируется организовать сообщение с Рассказихой и Кокуйским, а также временно с Затоном, но только в случае паводка. Из-за нехватки финансирования с Зеленым Клином в этом году сообщения не будет.

В связи с угрозой распространения коронавируса прогулочные маршруты по Оби пока не запускают. Сейчас транспорт нацелен только на регулярные поездки, а на теплоходах усилены меры безопасности.