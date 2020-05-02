Барнаульцу, нашедшему боевой снаряд, выписали протокол о нарушении самоизоляции

Житель Барнаула во время рыбалки с сыном нашел на берегу озера боевой снаряд от РПГ и обратился в полицию. Однако инициатива оказалась наказуемой: мужчине выписали протокол о нарушении режима самоизоляции, сообщила супруга рыболова в сообществе Barnaul 22.

"Все сделал, как положено, а ему выписали предупреждение, что нарушил режим самоизоляции. Правильно ли это? Ведь он действительно сделал доброе дело. Чем это могло закончиться – непонятно. Теперь надо задуматься, стоит ли звонить в таких случаях", – пишет женщина.

В пресс-службе ГУ МВД по краю подтвердили, что предмет изъят и находится на экспертизе. С рыбаком провели профилактическую беседу по поводу соблюдения режима самоизоляции.