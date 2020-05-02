Барнаульцы рассказали о желаемом размере зарплаты

Жители Барнаула хотят получать 58 тысяч рублей в месяц. Это один из самых низких показателей в стране наряду с Липецком, Пензой и Рязанью, говорится в исследовании, которое провела компания "Сбербанк Страхование жизни".

Больше всего хотят получать москвичи – 78 тысяч в месяц. Далее идут жители Санкт-Петербурга и Владивостока – по 77 тысяч рублей.

При этом исследователи отмечают, что по сравнению с 2019 годом запросы россиян значительно уменьшились: показатель желаемой зарплаты снизился в 35 городах из 37, в которых проводился опрос. Исключением стали Рязань и Набережные Челны.

Как уже сообщал amic.ru, по итогам 2019 года средняя зарплата в Алтайском крае составила около 28 тысяч рублей.