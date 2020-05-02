В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить сезонную аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о главных отличиях в симптомах коронавируса и сезонной аллергии. Пояснения опубликованы на сайте ведомства.

Как отмечается, при сезонной аллергии не наблюдается повышения температуры, выраженной слабости, утомляемости, болей в мышцах, а также кашля и одышки (за исключением пациентов с бронхиальной астмой).

Для сезонной аллергии характерен насморк, першение в горле, покраснение глаз, зуд и слезотечение.

Специалисты отметили, что наличие аллергии не является фактором повышенного риска заражения и тяжелого течения COVID-19. Исключение составила лишь тяжелая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.