В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить сезонную аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о главных отличиях в симптомах коронавируса и сезонной аллергии. Пояснения опубликованы на сайте ведомства.
Как отмечается, при сезонной аллергии не наблюдается повышения температуры, выраженной слабости, утомляемости, болей в мышцах, а также кашля и одышки (за исключением пациентов с бронхиальной астмой).
Для сезонной аллергии характерен насморк, першение в горле, покраснение глаз, зуд и слезотечение.
Специалисты отметили, что наличие аллергии не является фактором повышенного риска заражения и тяжелого течения COVID-19. Исключение составила лишь тяжелая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.
Комментарии
Ага, температуры не бывает... а под 40 не хотите? Только не надо "лечить" маму аллергика с 30- летним стажем. Сынок, привет)
Специалисты отметили, что наличие аллергии не является фактором повышенного риска заражения и тяжелого течения COVID-19.
------------------------
Какие именно специалисты?
Если рассуждать логически, у аллергиков организм дает слишком сильный иммунный ответ, поэтому сопли, кашель,глаза зудятся и пятна на теле, прочее. А сильная реакция, как писали, при ковиде способствует развитию тяжелых форм ковидной пневмонии.
Единственный момент, аллергики обычно сами знают о своих особеностях и начинают принимать средства.