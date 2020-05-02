Муфлонов много не бывает. В Барнаульском зоопарке – очередное пополнение

Еще один муфлон родился в барнаульском зоопарке "Лесная сказка", сообщается на странице зверинца в Instagram.

Отметим, что еще один ягненок муфлона родился в барнаульском зоопарке в конце апреля. Уже тогда детеныш чувствовал себя довольно уверенно и активно позировал на камеру.

Муфлон – жвачное парнокопытное животное рода баранов. Является ближайшим родственником домашней овцы.